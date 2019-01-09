Son Dakika Haberleri: İtfaiye Ekipleri 2018'de 4 Bin 998 Olaya Müdahale Etti

İtfaiye Ekipleri 2018'de 4 Bin 998 Olaya Müdahale Etti

1 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri 2018 yılında 4 bin 988 olaya müdahale etti.

İtfaiye Ekipleri 2018'de 4 Bin 998 Olaya Müdahale Etti, System.String[]
Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri 2018 yılında 4 bin 988 olaya müdahale etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından 2018 yılı faaliyet raporu açıklandı. Büyükşehir İtfaiye Dairesi 2018 yılı içerisinde toplamda 4 bin 998 olaya müdahale etti. Faaliyet raporu hakkında açıklamalarda bulunan İtfaiye Dairesi Başkanı Ayhan Orhan Arancı, "İtfaiye teşkilatı olarak Sakarya'nın huzuru ve güvenliği için 7/24 nöbet tutuyoruz. Yıl içerisinde 3 bin 227'si yangın, bin 771 tanesi de kurtarma olmak üzere toplamda 4 bin 998 olaya müdahale ettik" dedi.

"Bin 518 boğulma vakasına müdahale"

Vatandaşların can ve mal güvenliği için gece gündüz mesailerine devam edeceklerini söyleyen Arancı, "Yangın olaylarının yanında cankurtaran ve birçok hizmeti bünyesinde barından itfaiye teşkilatı olarak 2018 yılında sahillerimizde vatandaşlarımızın güvenliği için büyük önlemler aldık. Yaz sezonu boyunca bin 518 boğulma vakasına anında müdahale ettik. Sezon süresi boyunca, cankurtaran ekiplerimizin koruduğu sahillerde hiç can kaybının olmaması en büyük mutluluğumuzdur. İtfaiye teşkilatı olarak birçok alanda vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam ediyoruz. Yıl boyunca eğitim ve tatbikat düzenliyoruz. Okullarımızda ve kamu kurumlarında uygulamalı eğitimler verdik. Sakaryalı vatandaşlarımızın yangın konusunda daha duyarlı ve bilinçli olmaları için çalışmalar gerçekleştirdik. 2019 yılında çalışmalarımızı ve eğitimlerimizi titizlikle sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 02:53 Kaynak: İHA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya, İtfaiye, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Çanakkale Boğazı'nda Bir Yük Gemisinde Yangın Çıktı! Çok Sayıda Ekip Gönderildi Evinde Yangın Çıkan Yaşlı Çift Dumanların Arasında Mahsur Kaldı, Kızları Olay Yerinde Fenalık Geçirdi

Yol Verme Tartışmasında Kan Aktı! Biri Mezara, Biri Hapse Girdi Çocuğunu AVM'ye Bırakıp Giden Anne Konuştu: İş Aramaya Gitmiştim
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 16:20:20. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İtfaiye Ekipleri 2018'de 4 Bin 998 Olaya Müdahale Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]