İtfaiye ekipleri 2019'da 8 bin 174 olaya müdahale etti - Son Dakika

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin 2019'da 5 bin 96 yangın olmak üzere 8 bin 174 olaya müdahale ettiği bildirildi.

İtfaiye Şube Müdürü İbrahim Çataltaş, yaptığı açıklamada, 2018 ve 2019 yılında müdahale ve olay sayısı bakımından verilerin birbirine yakın olduğunu belirtti.

Okul, yurt, pansiyon, fabrika, kamu kurum ve kuruluşlarıyla yangına hassas yerlerde 446 yangın söndürme eğitim ve tatbikatları yaptıklarını ifade eden Çataltaş, bu eğitim ve tatbikatlara 59 bin 968 kişinin katıldığını söyledi.

Çataltaş, ekipler tarafından 2019 sonu itibariyle 8 bin 174 olaya müdahale edildiği ve bunun 5 bin 96'sı ev, iş yeri, anız, orman, araç yangınları, 455'i trafik kazası, bin 645'i kurtarma, 6'sı boğulma ve 972'si ise diğer itfaiye olayları olarak gerçekleştiğini bildirdi.

İtfaiyenin her zaman göreve hazır olduğunu ancak tedbirin de unutulmaması gerektiğine dikkat çeken Çataltaş, şunları kaydetti:

"Biz önce tedbir diyoruz. Özellikle kışın kalorifer kazanları ve sobaların bacalarının temizliğinin yetkili ve ehil kişilere mutlaka yaptırılması, yangın çıkmasının ve karbonmonoksit zehirlenmelerinin önüne geçilmesi bakımından önem arz ediyor. Diğer taraftan yangın ihbarı geldikten sonra olay yerine hareket eden itfaiye araçlarımıza yol verilmesi noktasında sürücülerimizin daha hassas davranmalarını, özellikle dar sokaklarda yanlış araç parklanmaları konusunda daha dikkatli olmalarını istiyoruz."