İtfaiye ekipleri, 3 ayda bin 291 yangına müdahale etti - Son Dakika

İtfaiye ekipleri, 3 ayda bin 291 yangına müdahale etti

24.04.2021 10:10
İtfaiye ekipleri, 3 ayda bin 291 yangına müdahale etti, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi, yılın ilk çeyreğinde 3 bin 290 görev tamamladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi, yılın ilk çeyreğinde 3 bin 290 görev tamamladı. İlk üç ayda kentte bin 291 yangın çıkarken, bu yangınlar en fazla merkez Akdeniz ilçesinde ocak ayında meydana geldi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi, 590 personel ve 105 araçla kent genelindeki 30 hizmet noktasında 7/24 hizmet veriyor. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre itfaiyeciler, 2021 yılının ilk çeyreğinde 3 bin 290 görev tamamladı. 3 aylık süreçte kent genelinde bin 291 yangın meydana geldi.

Akdeniz, yılın ilk çeyreğinde ilk sırada

İtfaiye personelinin müdahale ettiği bin 291 yangının 460'ı ocak ayında meydana geldi. En fazla yangın Akdeniz ilçesinde yaşandı. Bin 291 yangının 260'ı konutlarda meydana geldi. Ekipler, yılın ilk çeyreğinde 933 kurtarma gerçekleştirdi. 382 görevle en fazla kurtarma mart ayında gerçekleşti. Ekipler, yangın türlerinden yangın önlemlerine kadar hayat kurtaran birçok konuda 49 tatbikat yaparken, bin 403 kişi de bu konularda eğitim aldı.

Yılın ilk çeyreğinde Büyükşehir Belediyesine bağlı hizmet binaları ve tesislere ait 2021 Yılı Sivil Savunma Planlarının Güncelleme Çalışmaları da yapıldı.

Kırsal mahallelerde yangın olaylarına müdahale gücü artırılıyor

Büyükşehir itfaiyesi, kırsal bölgelerde çıkabilecek büyük ve küçük ölçekli yangınlara daha hızlı müdahale edebilmek amacıyla 13 ilçeye bağlı 367 mahallede 877 nokta tespit etti. Bu noktalarda MESKİ Genel Müdürlüğü ile koordineli çalışmalar başladı. Çalışmalar kapsamında merkez Yenişehir ilçesine 17, Mezitli ilçesine ise 18 adet hidrant kurulumu yapıldı. - MERSİN

İtfaiye ekipleri, 3 ayda bin 291 yangına müdahale etti
İtfaiye ekipleri, 3 ayda bin 291 yangına müdahale etti
İtfaiye ekipleri, 3 ayda bin 291 yangına müdahale etti
İtfaiye ekipleri, 3 ayda bin 291 yangına müdahale etti
İtfaiye ekipleri, 3 ayda bin 291 yangına müdahale etti
İtfaiye ekipleri, 3 ayda bin 291 yangına müdahale etti

Mersin Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye, Akdeniz, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İtfaiye ekipleri, 3 ayda bin 291 yangına müdahale etti - Son Dakika


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