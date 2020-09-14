İtfaiye ekipleri acılar içindeki kediyi böyle kurtardı - Son Dakika

İtfaiye ekipleri acılar içindeki kediyi böyle kurtardı
Sivas'ta asansörde ayağı sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.
SİVAS - Sivas'ta asansörde ayağı sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
Olay, Kardeşler mahallesi Üniversite TOKİ'de bulunan bir apartmanda meydana geldi. Ayağı asansöre sıkışan kediyi kurtaramayan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirildi. İtfaiye ekipleri, 5 dakikalık operasyonla acılar içerisinde kıvranan kediyi kurtararak sahibine teslim etti. Ekipler tarafından kurtarılan kediye sahibinin kaşıkla su içermesiyse dikkat çekti.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 16:36 - Kaynak: İHA
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