Son Dakika › Yerel › İtfaiye ekipleri balkonda mahsur kalan yavru köpek için seferber oldu - Son Dakika
İtfaiye ekipleri balkonda mahsur kalan yavru köpek için seferber oldu
6 saat önce
İtfaiye ekipleri balkonda mahsur kalan yavru köpek için seferber oldu Yavru köpeğin imdadına itfaiye ekipleri yetişti Denizli'nin Buldan ilçesinde bir apartmanın 3. katındaki dairenin balkonunda mahsur kalan yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.
İtfaiye ekipleri balkonda mahsur kalan yavru köpek için seferber oldu
Yavru köpeğin imdadına itfaiye ekipleri yetişti
DENİZLİ - Denizli'nin Buldan ilçesinde bir apartmanın 3. katındaki dairenin balkonunda mahsur kalan yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.
Olay, Buldan ilçesi Yenimahalle Mahallesinde meydana geldi. Sahiplerinin iddialara göre, evlerinde unutarak gittiği yavru köpek balkonda mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşlar aralıksız havlama sesleri duyunca 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri 3. kata merdiven yardımıyla ulaşarak yavru köpeği kurtardı. Bir hayvan sever tarafından bakıma alınan yavru köpeğin, sokağa çıkma kısıtlamasının ardından barınağa teslim edileceği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.04.2020 11:15 Kaynak: İHA
Son Dakika Tartıştığı babasının arabasını kundakladı Alkollü grup, kendilerine havlayan 2 köpeği ve sahibini bıçakladı Tokat'ta meydana gelen doğa olayı, bölge halkını şaşırttı Seda Sayan, kendisinden 32 yaş küçük Alkan Dalgakıran'la aşk yaşadığı yönündeki haberleri yalanladı Öldü sanılıp kapısı kırılan 80'lik dede, Kur'an-ı Kerim okurken bulundu Yasağa rağmen dışarı çıkan iki genç, 'dur' ihtarına uymayıp ortalığı birbirine kattı