Boğulma vakalarına karşı uyarı - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, vatandaşlara boğulma vakaları konusunda önemli uyarılarda bulundu.

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, özellikle havaların ısınmasıyla birlikte serinlemek maksadıyla baraj göletlerine ve sulama göletlerine girilmemesi ve balıkçı teknelerinde can yeleği bulundurulması konusunda uyarı yaptı.

Baraj veya gölet gibi sularda serinlemek amacıyla suya girilmesinin büyük tehlike arz ettiğini belirten Belediyesi İtfaiyesi İtfaiye Daire Başkanı Hanifi Acar, "Bizler itfaiye ekipleri olarak darda kalmış tüm hemşerilerimizin imdadına yetişmeye çalışıyoruz. İtfaiye Daire Başkanlığı olarak sadece yangınlara değil, trafik kazalarına, boğulmalara ve her türlü kurtarmaya müdahale ediyoruz. En güzel hizmetlerimizden biri de su altı arama kurtarma ekiplerimizin yaptığı hizmetleridir. 2020 yılında 18 boğulma vakası yaşandı maalesef. Diğer vakaların tamamına ekiplerimiz başarı ile müdahale etti. 2021 yılında şu ana kadar 2 boğulma hadisesi yaşadık. Tabi bu olaylar inşallah bundan sonra olmaması veya en asgari olmasıdır. Özellikle vatandaşlarımıza uyarıda bulunmak istiyorum. Malatya'nın birçok yerinde göletler ve barajlar bulunuyor. Özellikle Karakaya Barajı Malatya'nın ciddi bir sahasını kaplıyor. Barajların dip yapısı bilinmediği ve altında nelerle karşılaşılacağı bilinmediği için kesinlikle yüzme amaçlı suya girilmemesi gerektiğini sürekli belirtiyoruz. Pandemi döneminde bir yıldan beri hafta sonu yasağının olması vakalarda biraz sıkıntıların azaldığını bizlere gösterdi. Fakat önümüzdeki günlerde kayısı hasadının başlayacağını düşünerek, dışardan gelecek kayısı işçilerinin sıcak yaz günlerinde serinlemek maksadıyla geçmiş yıllarda maalesef başımıza geldiği için hatırlatıyorum. Bahçe sahiplerinin bu konuda işçilerini uyarmalarını tavsiye ediyoruz" dedi.

Balıkçı tekneleri ile ilgili can yelekleri konusuna da değinen Hanifi Acar, "Ayrıca bizim dikkatimizi çeken bir diğer husus ise balıkçı teknelerinde can yeleğinin bulunmamasıdır. Şuana kadar yaşanan boğulma vakalarından biri de can yeleğinin bulunmaması olayıydı. Tekne kullanan herkesin teknesinde ve bindirebileceği kapasiteye göre can yelekleri bulundurması gerekiyor. Biz bu küçük şeylere dikkat edersek, inanıyorum ki boğulma hadiselerini en aza indirebiliriz. İnşallah bundan sonra boğulma vakası olayları hiç olmaz" şeklinde konuştu. - MALATYA