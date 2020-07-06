İtfaiye ekipleri çatı saçağına sıkışan güvercin için seferber oldu - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 3 katlı apartmanın çatısının saçakları arasına sıkışan güvercin itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekipler güvercin için seferber olurken, kurtarma çalışmasında ise adeta zamana karşı yarıştı.



Olay, Çakır Mahallesi Doktor Ali Al Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı apartmanda meydana geldi. Apartmanın çatısının saçaklarında sıkışan güvercini fark eden bina sakinleri durumu itfaiyeye haber vererek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen Sandıklı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler duruma müdahale ederek güvercin için hemen kurtarma çalışması başlattı. İtfaiye aracının merdiveni ile çatıya çıkan bir itfaiye eri yaklaşık 10 dakikalık bir müdahalenin ardından güvercini kurtarmayı başardı.



Kurtarılan güvercin ardından sağlık muayenesi için belediyede görevli veteriner hekimler tarafından teslim alındı. - AFYONKARAHİSAR