Son Dakika Haberleri: İtfaiye ekipleri çatıda asılı kalan kırlangıcı kurtardı
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İtfaiye ekipleri çatıda asılı kalan kırlangıcı kurtardı

2 saat önce

Kayseri'nin Develi ilçesinde, çatıda asılı kalan kırlangıç, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

İtfaiye ekipleri çatıda asılı kalan kırlangıcı kurtardı, System.String[]
Kayseri'nin Develi ilçesinde, çatıda asılı kalan kırlangıç, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre Develi ilçesi İbrahimağa mahallesinde bir kırlangıcın çatıda asılı kaldığı ihbar edildi. Yapılan ihbarla olay yerine gelen İtfaiye Develi Bölge Amirliği ekipleri, yangın merdiveni ile kırlangıca ulaştı. İtfaiye ekipleri, kırlangıcı bulunduğu yerden kurtararak yeniden doğal yaşama bıraktı. - KAYSERİ
İtfaiye, Kayseri, Develi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 10:55 Kaynak: İHA
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