İtfaiye ekipleri, demir parmaklıklara sıkışan köpeği kurtardı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde yaşanan olayda, demir parmaklıklara sıkışan köpek, itfaiye ekiplerinin başarılı çalışmasının ardından yara almadan kurtuldu.

İlçeye bağlı Akça Mescit Mahallesi'nde bir köpeğin demir parmaklıklara sıkıştığını gören vatandaşlar, acil olarak itfaiye ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, köpeği sıkıştığı demir parmaklıkları keserek kurtardı. Vatandaşlar, kısa sürede olay yerine gelerek köpeği kurtaran ekiplere teşekkür etti.