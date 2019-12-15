İtfaiye ekipleri, dumandan etkilenen kediyi böyle hayata döndürdü - Son Dakika
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İtfaiye ekipleri, dumandan etkilenen kediyi böyle hayata döndürdü

6 saat önce

İtfaiye ekipleri, dumandan etkilenen kediyi böyle hayata döndürdüVahdet AYAZ, (DHA)- Rusya'da iki ailenin yaşadığı bir evde yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri, dumandan etkilenen kediyi böyle hayata döndürdü

Vahdet AYAZ, (DHA)- Rusya'da iki ailenin yaşadığı bir evde yangın çıktı. Aileyi tahliye eden itfaiye ekipleri, evin içerisinde dumandan etkilenmiş hareketsiz yatan kediyi gördü. Dışarıya çıkarılan kediye ilk müdahaleyi itfaiye ekipleri yaptı. O anlar saniye saniye kaydedildi.

Rusya'nın Kovrov kentinde iki ailenin yaşadığı bir evde yangın çıktı. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ettikleri sırada evin içerisinde kalan aile fertlerini de tahliye etti. Dumanla kaplı evin içerisinde bir kedinin de hareketsiz yerde yattığını gören itfaiye ekipleri, kediyi dışarıya çıkarttı. Görüntülerde, itfaiye ekiplerinin kediye solunum cihazıyla oksijen verdikleri ve su içirdikleri görüldü.

Yerel medya, yangında kimsenin zarar görmediğini ve Tyson isimli kedinin sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

İtfaiye ekipleri, dumandan etkilenen kediyi böyle hayata döndürdü

İtfaiye, Rusya, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 12:15 Kaynak: DHA
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