"İtfaiye ekipleri, halkımızın can ve mal güvenliği için gece gündüz görev başında"

Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli, 25 Eylül 1 Ekim İtfaiye Haftası sebebiyle Belediye Başkanı Alim Işık'ı ziyaret etti.



İtfaiyecilik Haftası etkinlikleri kapsamında İtfaiye Müdürü Nihat Saltık ve ekibi Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'ı ziyaret ederek İtfaiye Haftası etkinlikleri ile ilgili bilgi verdi.



Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla büyük bir özveri ile 7/24 çalışmalarını sürdüren itfaiyecilerin İtfaiye Haftasını tebrik etti.



Ziyarette İtfaiye Müdürü Nihat Saltık ve ekibine Belediye Başkan Yardımcısı Ali İhsan Ertaş eşlik etti. - KÜTAHYA