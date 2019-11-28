İtfaiye ekipleri kaplumbağayı yanmaktan kurtardı

Antalya'da itfaiye ekipleri kaplumbağayı yanmaktan kurtardı.



Antalya Büyükşehir Belediyesi Demre İtfaiye İstasyonu Sanayi Kavşağı'nda çıkan ot yangınına müdahale etti. Yangın sırasında alevlerin arasında kalan ve yanmak üzere olan kaplumbağayı fark eden itfaiye personeli kaplumbağaya su sıkarak serinletti. - ANTALYA