Son Dakika Haberleri: İtfaiye ekipleri kaplumbağayı yanmaktan kurtardı
Son Dakika Güncel İtfaiye ekipleri kaplumbağayı yanmaktan kurtardı - Son Dakika

İtfaiye ekipleri kaplumbağayı yanmaktan kurtardı

6 saat önce

Antalya'da itfaiye ekipleri kaplumbağayı yanmaktan kurtardı.

İtfaiye ekipleri kaplumbağayı yanmaktan kurtardı, System.String[]

Antalya'da itfaiye ekipleri kaplumbağayı yanmaktan kurtardı.


Antalya Büyükşehir Belediyesi Demre İtfaiye İstasyonu Sanayi Kavşağı'nda çıkan ot yangınına müdahale etti. Yangın sırasında alevlerin arasında kalan ve yanmak üzere olan kaplumbağayı fark eden itfaiye personeli kaplumbağaya su sıkarak serinletti. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya, İtfaiye, Demre, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 11:48 Kaynak: İHA
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