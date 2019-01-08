İtfaiye Ekipleri Karla Kapanan Yolları Deniz Suyu ile Açıyor

İtfaiye ekipleri karla kapanan yolları deniz suyu ile açıyor Buzlanmaya karşı 'deniz suyu' formülüZONGULDAK - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde başlayan kar yağışının ardından cadde ve sokaklardaki buzlanmayı deniz suyu ile önlemeye çalışıyor.

İtfaiye ekipleri karla kapanan yolları deniz suyu ile açıyor

Buzlanmaya karşı 'deniz suyu' formülü



ZONGULDAK - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde başlayan kar yağışının ardından cadde ve sokaklardaki buzlanmayı deniz suyu ile önlemeye çalışıyor.

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, deniz suyunun özellikle buzlanmayı önlediğini belirterek, "Deniz suyu kullanarak buzlanmanın hızlı çözülmesini sağladık ve tuz kullanım oranımız düştü . Tuzlu su ile karlar çabuk eriyor ve ulaşımda son derece etkili bir yöntem" diye konuştu. Deniz suyunun karla mücadele çalışmalarında çok işe yaradığını söyleyen Tekin, "Karla kapanan tüm mahalle yollarını iş makinelerimizle açarak deniz suyu ile temizledik" diye konuştu.

Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürü Sinan Taşkın da, " Burada deniz kenarında olduğumuz için özellikle deniz suyundan faydalanıyoruz. Çok önemli çünkü deniz suyu tuzlu olduğu için yollarımızı deniz suyu ile açıyoruz. Çok hızlı çözülme oluşuyor. Bu bize çok katkı sağladı. Tuz kullanım oranımızı düşürdü. Deniz kıyısında bulunan il ve ilçelerin belediye başkanları da bu metodu kullanabilirler ve çok faydalı olduğunu göreceklerdir. bu uygulamayı 4 yıldır yapıyoruz ve Hiçbir problem yaşamıyoruz. Denizden çektiğimiz suyu itfaiye aracımızla iş makinesini geçtiği yerleri püskürterek deniz suyu ile yıkayarak temizliyoruz. " diye konuştu. Vatandaşlar ise, deniz suyu ile karla mücadelenin bedava bir yöntem olduğunu belirterek, "Yola para verip tuz atacağına, deniz suyu ile bu hizmet bedavaya getiriliyor. Vatandaş olarak memnunuz, yayalar buzlanmadan düşmüyorlar" diye konuştular.

Taksiciler de, deniz suyu ile karla mücadelenin olumlu olduğuna değinerek, "Son derece memnunuz. Yollar çabuk açılıyor ve yollara zararının olmadığını gördük" dediler.

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