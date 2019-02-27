Son Dakika Haberleri: İtfaiye Ekipleri Kbrn Eğitimlerini Tamamladı

İtfaiye Ekipleri Kbrn Eğitimlerini Tamamladı

51 dakika önce

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde görevli itfaiye personelleri katıldıkları KBRN eğitimlerini tamamlayarak görevlerinin başına döndü.

İtfaiye Ekipleri Kbrn Eğitimlerini Tamamladı, System.String[]
Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde görevli itfaiye personelleri katıldıkları KBRN eğitimlerini tamamlayarak görevlerinin başına döndü.

Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) tehditler ile ilgili eğitim almak üzere Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde görevli 10 itfaiye personeli Konya'ya gitti.

Konya'da Türk Silahlı Kuvvetleri KBRN Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında 1 hafta boyunca eğitim alan itfaiye personellerine eğitim sonrası sertifikaları takdim edildi. Eğitimde itfaiye personellerine kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer maddelere karşı alınacak tedbirler, bu tür maddelerle karşılaşıldığı takdirde yapılması gerekenler anlatıldı. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 03:17 Kaynak: İHA

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