İtfaiye Ekipleri Kbrn Eğitimlerini Tamamladı
51 dakika önce
Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde görevli itfaiye personelleri katıldıkları KBRN eğitimlerini tamamlayarak görevlerinin başına döndü.
Adıyaman
Belediyesi İtfaiye
Müdürlüğünde görevli itfaiye personelleri katıldıkları KBRN eğitimlerini tamamlayarak görevlerinin başına döndü.
Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) tehditler ile ilgili eğitim almak üzere Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde görevli 10 itfaiye personeli Konya
'ya gitti.
Konya'da Türk Silahlı Kuvvetleri
KBRN Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında 1 hafta boyunca eğitim alan itfaiye personellerine eğitim sonrası sertifikaları takdim edildi. Eğitimde itfaiye personellerine kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer maddelere karşı alınacak tedbirler, bu tür maddelerle karşılaşıldığı takdirde yapılması gerekenler anlatıldı. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 03:17 Kaynak: İHA
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