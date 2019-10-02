Son Dakika Haberleri: İtfaiye ekipleri kediyi kurtarmak için seferber oldu
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İtfaiye ekipleri kediyi kurtarmak için seferber oldu

28 dakika önce

İtfaiye ekipleri kediyi kurtarmak için seferber olduDENİZLİ - Denizli'de apartman boşluğuna düşen kedi itfaiye ekiplerinin uzun süren uğraşı sonrası kurtarılabildi.

İtfaiye ekipleri kediyi kurtarmak için seferber oldu

DENİZLİ - Denizli'de apartman boşluğuna düşen kedi itfaiye ekiplerinin uzun süren uğraşı sonrası kurtarılabildi.

Olay, Merkezefendi ilçesi Altıntop Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki bir binanın merdivenle inilmeyen bölümünden kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler kediyi kurtarmak için yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki apartman boşluğuna merdiven yardımı ile indi. Ardından korkan kedi ile onu kurtarmak isteyen itfaiye erleri arasından kısa süreli bir kovalamaca yaşandı. Kedi kendisini kurtarmak isteyen itfaiye erlerinden her defasında kaçtı. İtfaiye erleri daha sonra kediyi özel bir aparat kullanarak yakalamayı başardı. Kediyi düştüğü boşluktan çıkaran ekipler ardından hayvanı serbest bıraktı. Kedi daha sonra kaçarak gözlerden kayboldu.

İtfaiye ekipleri kediyi kurtarmak için seferber oldu

Denizli, İtfaiye, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 12:35 Kaynak: İHA
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