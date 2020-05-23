İtfaiye ekipleri kediyi kurtarmak için seferber oldu - Son Dakika

İtfaiye ekipleri kediyi kurtarmak için seferber oldu

AYDIN'ın Efeler ilçesinde bir apartmanda kurulu olan inşaat iskelesinin 3'üncü katında mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerini çalışmasıyla kurtarıldı.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde bir apartmanda kurulu olan inşaat iskelesinin 3'üncü katında mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerini çalışmasıyla kurtarıldı. Hasanefendi Mahallesi 1908 Sokak'ta tadilatı yapılan apartmana kurulan iskeleye çıkan kedi, inemedi. Kısıtlama nedeniyle evlerinde bulunan vatandaşlar, kediyi fark edip itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine gelen itfaiye erleri, kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Ancak kedi, inşaat iskelesi üzerinden bulunduğu apartmandaki boş dairelerin balkona kaçtı. Uzun uğraşlar sonucu kedi, yakalandı. Kedi taşıma çantasına yerleştirilen kedi, kurtarıldı. Kurtarma çalışmalarını izleyenlerinden Meltem Aydın, "Sağ olsunlar çok kısa süre içerisinde geldiler ve kurtardılar" dedi.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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