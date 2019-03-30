Son Dakika Haberleri: İtfaiye Ekipleri Köylüler İçin Seferber Oldu

İtfaiye Ekipleri Köylüler İçin Seferber Oldu

42 dakika önce

Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Tepeüstü Mahallesinde bazı ev ve bahçeler, dere yatağının taşması nedeni ile sular altında kaldı.

İtfaiye Ekipleri Köylüler İçin Seferber Oldu, System.String[]
Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Tepeüstü Mahallesinde bazı ev ve bahçeler, dere yatağının taşması nedeni ile sular altında kaldı. İtfaiye ekipleri suları tahliye etmeye devam ederken, yağışlar devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre, Züre Tepesi dağlık bölge yüksek kesimlerden gelen yağmur suları, dere yatağında bulunan köyün üzerine aktı. Köyde bulunan birçok ev ve bahçe sular altında kaldı. Yağmur sularından etkilenen yerlerde itfaiye ekipleri tahliye çalışmaları başlattı. - MARDİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 04:22 Kaynak: İHA

Nusaybin, Mardin, İtfaiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Seçim Sonuçlarını Tutturamayan Anket Şirketi Sahiplerine Hapis Yolu Açılıyor Hulusi Akar Suriye Sınırındaki İleri Müşterek Harekat Merkezinin Açılışına Katıldı Barış Manço'nun Babası Son Yolculuğuna Uğurlandı Artvin'de Yağışların Az Olması ile Baraj Suları Çekildi, Asırlık Köy Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.3.2019 17:04:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İtfaiye Ekipleri Köylüler İçin Seferber Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]