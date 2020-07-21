İtfaiye ekipleri, kurbanlık koyunları kucaklayarak kurtardı - Son Dakika

İtfaiye ekipleri, kurbanlık koyunları kucaklayarak kurtardı

Yangını söndüren itfaiye ekipleri, 30 kurbanlık koyunu telef olmaktan kurtardı

UŞAK - Uşak'ta Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bir işyerinde çıkan yangında itfaiye ekipleri, yangını söndürmek çok sayıda kurbanlık koyunu da kurtardı.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki Nuri Şeker Caddesinde, kurbanlık koyunların da bulunduğu Abdurrahman Dikmen'e ait iş yerinde bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Vatandaşların ihbarları sonrasında olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa bir süre içerisinde yangın yerine gelen Uşak Belediyesi İtfaiye Dairesine bağlı ekipler yangına müdahale ettiler. Öte yandan iş yerinde kurbanlık koyunların da bulunduğunu öğrenen itfaiye ekipleri, yaklaşık 30 kurbanlık koyunu telef olmaktan kurtardı. Kucaklanarak kurtarılan koyunlar, sahiplerine teslim edildi.