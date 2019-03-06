İtfaiye Ekipleri, Mahsur Kalan Keçi İçin Seferber Oldu
46 dakika önce
Ordu'da kayalık alanda mahsur kalan keçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Ordu
'da kayalık alanda mahsur kalan keçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Akkuş
ilçesi Seferli
Mahallesi'nde bir besiciye ait keçi, kayalık alanda mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine itfaiye ekipleri olay yerine gitti. Mahsur kalan keçiyi kurtarmak için operasyon başlatan ekipler, halat yardımıyla keçinin bulunduğu alana indi. Mahsur kaldığı kayalık alandan saatler süren çalışmanın ardından keçi kurtarıldı. - ORDU
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 04:01 Kaynak: İHA
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