Son Dakika Haberleri: İtfaiye Ekipleri, Mahsur Kalan Keçi İçin Seferber Oldu

İtfaiye Ekipleri, Mahsur Kalan Keçi İçin Seferber Oldu

46 dakika önce

Ordu'da kayalık alanda mahsur kalan keçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İtfaiye Ekipleri, Mahsur Kalan Keçi İçin Seferber Oldu, System.String[]
Ordu'da kayalık alanda mahsur kalan keçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Akkuş ilçesi Seferli Mahallesi'nde bir besiciye ait keçi, kayalık alanda mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine itfaiye ekipleri olay yerine gitti. Mahsur kalan keçiyi kurtarmak için operasyon başlatan ekipler, halat yardımıyla keçinin bulunduğu alana indi. Mahsur kaldığı kayalık alandan saatler süren çalışmanın ardından keçi kurtarıldı. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 04:01 Kaynak: İHA

Seferli, Akkuş, Ordu, İtfaiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kadın Belediye Başkan Adayı, Kendi Seçim Aracını Kendi Kullanıyor ABD'den Buzları Eritecek Açıklama: Trump, Erdoğan'a Sempati Hissediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya Mitinginde Yaptığı Gafı Fark Edip Düzeltti Son Dakika! Erdoğan: Hiçbir Yerde "HDP'ye Oy Veren Teröristtir" Demedim
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.3.2019 16:47:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İtfaiye Ekipleri, Mahsur Kalan Keçi İçin Seferber Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]