Son Dakika Haberleri: İtfaiye ekipleri toprağa gömülü halde buldukları kediyi kurtardı
Son Dakika Güncel Haber

İtfaiye ekipleri toprağa gömülü halde buldukları kediyi kurtardı

3 saat önce

Düzce'de vücudunun büyük bölümü toprağa gömülü halde bulunan kedi yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı.

İtfaiye ekipleri toprağa gömülü halde buldukları kediyi kurtardı, System.String[]
Düzce'de vücudunun büyük bölümü toprağa gömülü halde bulunan kedi yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı.
Alınan bilgiye göre, Düzce Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, Uzunmustafa Mahallesi 848. Sokak'tan gelen "kedi sesi" ihbarını değerlendirmek üzere olay yerine gitti.
Kedinin sesini takip eden ekipler, vücudunun büyük bölümü toprağa gömülü olan yavruyu bulunduğu yerden çıkardı.
İtfaiye Müdürlüğünün basın mensuplarıyla paylaştığı görüntülerde, itfaiye erinin toprağı kazarken "Nefes al kurban olurum." sözleri dikkati çekti.
Görüntülerde ayrıca ekiplerin kedi yavrusunu topraktan çıkardığı ve koruma altına aldığı da görülüyor.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 01:31 Kaynak: AA
Düzce, İtfaiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



2 ahşap ev, yıldırım isabet edince alevlere teslim oldu Hayat arkadaşı ellerinde can verdi Ümraniye'de facianın eşiğinden dönüldü! Son anda kurtuldular Düğün hazırlıkları yapan genç çifti ölüm ayırdı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.6.2019 16:36:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İtfaiye ekipleri toprağa gömülü halde buldukları kediyi kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]