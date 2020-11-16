TARİHİ Vaniköy Camii'nde dün çıkan yangının ardından bugün itfaiye ekipleri inceleme yaptı.

Üsküdar Kandilli Mahallesi'nde bulunan tarihi Vaniköy Camii'nde dün henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi karadan müdahale ederken, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler de denizden müdahale etti. Yangın yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından tamamen söndürüldü. Bugünse itfaiye ekipleri Vaniköy Camii'ne gelerek inceleme yaptı. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, oluşturduğu tahribat da görüntülendi.

- İstanbul