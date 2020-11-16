Son dakika haber | İtfaiye ekipleri Vaniköy Camii'nde inceleme yaptı
16.11.2020 09:24
Son dakika haberine göre TARİHİ Vaniköy Camii'nde dün çıkan yangının ardından bugün itfaiye ekipleri inceleme yaptı.
TARİHİ Vaniköy Camii'nde dün çıkan yangının ardından bugün itfaiye ekipleri inceleme yaptı.
Üsküdar Kandilli Mahallesi'nde bulunan tarihi Vaniköy Camii'nde dün henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi karadan müdahale ederken, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler de denizden müdahale etti. Yangın yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından tamamen söndürüldü. Bugünse itfaiye ekipleri Vaniköy Camii'ne gelerek inceleme yaptı. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, oluşturduğu tahribat da görüntülendi.
- İstanbul
Son Dakika Miss Uganda yarışmasına katılan yarışmacılardan 100 dolar almışlar Koronavirüs semptomu gösterip milli kadrodan çıkarılan Ryan Babel'in 4. test sonucu pozitif çıktı Tadını beğendiği istiridye mantarını üretmeye başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor Kar, sis, sağanak! Meteoroloji 3 bölgeyi tek tek uyardı Otomobilin motorunun yerinden fırladığı kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu Yaşlı adam tedavi gördüğü bakım merkezinde ölü bulundu Boran Kuzum ve Miray Daner'in Saygı dizisindeki küvet sahnesi gündeme bomba gibi düştü Koku kaybı, ateş ve öksürüğe göre daha ciddi bir koronavirüs belirtisi