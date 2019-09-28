Son Dakika Haberleri: İtfaiye ekipleri yangın söndürmek için gittikleri yerde mum üflediler
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İtfaiye ekipleri yangın söndürmek için gittikleri yerde mum üflediler

1 saat önce

İtfaiye ekipleri yangın söndürmek için gittikleri yerde mum üflediler Uşaklı sporculardan itfaiye ekiplerine büyük sürprizUŞAK - Utaş Uşakspor'lu futbolcular İtfaiye Haftası nedeniyle Uşak İtfaiye Ekipleri'ne yangın ihbarında bulunup sürpriz yaptı.

İtfaiye ekipleri yangın söndürmek için gittikleri yerde mum üflediler

Uşaklı sporculardan itfaiye ekiplerine büyük sürpriz

UŞAK - Utaş Uşakspor'lu futbolcular İtfaiye Haftası nedeniyle Uşak İtfaiye Ekipleri'ne yangın ihbarında bulunup sürpriz yaptı. Yangın ihbarı üzerine harekete geçen ekipler 1 Eylül Stadyumu'na geldikleri zaman sürpriz karşısında şaşkınlıklarını gizleyemediler.

Utaş Uşakspor'lu futbolcular İtfaiye Haftası münasebetiyle Uşak İtfaiye Ekipleri'ne şaka yapmaya karar verdi. Sporcular 1 Eylül Stadyumunda antrenman yaptıkları sırada itfaiyeyi arayarak 'Tribünlerde yangın var' diye ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen ekipler ne olduğundan habersiz stadyuma gittikleri zaman ellerinde pasta ile sürpriz yapan futbolcuları görünce şaşkınlıklarını gizleyemediler.

'Söndüreceğiniz tek ateş pastanın üzerindeki mumlar'

Stadyuma çağırdıkları itfaiye personeline sürpriz yaparak 'Söndüreceğiniz tek ateş, pastanın üzerindeki mumlar' diyen sporcular itfaiye ekiplerine forma hediye etti.

İtfaiye ekipleri yangın söndürmek için gittikleri yerde mum üflediler

Uşakspor, İtfaiye, Genel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 01:05 Kaynak: İHA
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