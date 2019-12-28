İtfaiye ekipleri yangında mahsur kalan yaşlı çifti kurtardı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İtfaiye ekipleri yangında mahsur kalan yaşlı çifti kurtardı - Son Dakika

İtfaiye ekipleri yangında mahsur kalan yaşlı çifti kurtardı

6 saat önce

Erzurum'un Oltu İlçesine bağlı Başaklı köyünde saba bacasından çıkan yangında evde mahsur kalan yaşlı çifti itfaiye ekipleri kurtardı.

İtfaiye ekipleri yangında mahsur kalan yaşlı çifti kurtardı, System.String[]

Erzurum'un Oltu İlçesine bağlı Başaklı köyünde saba bacasından çıkan yangında evde mahsur kalan yaşlı çifti itfaiye ekipleri kurtardı.


Edinilen bilgiye göre, bugün akşam saatlerinde Başaklı köyünde Mehmet Şimşek'e ait iki katlı evde soba bacasından yangın çıktı. İki katlı evin üst katı bir anda alevler içinde kaldı. Yangında evde mahsur kalan Mehmet Şimşek (80) ve Sariye Şimşek Büyükşehir Belediyesi ekiplerini zamanında müdahalesi ile kurtarıldı.


Yangın yarım saat süren bir çalışmanın ardından kontrol altına alınırken, evin üst katı kullanılamaz hale geldi. - ERZURUM

Erzurum, İtfaiye, Oltu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 05:20 Kaynak: İHA
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