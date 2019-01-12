Son Dakika Haberleri: İtfaiye Ekipleri Yangında Tavukları Kurtardı

İtfaiye Ekipleri Yangında Tavukları Kurtardı

1 saat önce

İtfaiye ekipleri yangında tavukları kurtardıTOKAT - Tokat'ın Erbaa ilçesinde tek katlı ahşap evde çıkan yangında itfaiye ekipleri tavukları kurtardı.

İtfaiye ekipleri yangında tavukları kurtardı

TOKAT - Tokat'ın Erbaa ilçesinde tek katlı ahşap evde çıkan yangında itfaiye ekipleri tavukları kurtardı.
Edinilen bilgiye göre; Erbaa ilçesi Alacabal mahallesinde tek başına yaşayan Bahattin Öğreten'e ait evin çatısında başlayan yangın itfaiye ekiplerini alarma geçirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Ev sahibinin çarşıda olduğunu öğrenen ekipler rahat bir nefes alırken, binanın girişindeki odunlukta bulunan tavuklara müdahale etti. Yaklaşık 15 adet tavuk yangından etkilenmeden kurtarılırken, ekipler yangının çıkış sebebini bulmak için inceleme başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 04:15 Kaynak: İHA

Tokat, Erbaa, İtfaiye, 3. Sayfa
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