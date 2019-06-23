Son Dakika Haberleri: İtfaiye ekipleri yangından etkilenen kediyi böyle kurtardı
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İtfaiye ekipleri yangından etkilenen kediyi böyle kurtardı

12 dakika önce

Rusya'da bir apartmanda çıkan yangında, dumandan etkilenen kedi itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla kurtarıldı.

İtfaiye ekipleri yangından etkilenen kediyi böyle kurtardı, System.String[]
Rusya'da bir apartmanda çıkan yangında, dumandan etkilenen kedi itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla kurtarıldı. O anlar itfaiye görevlisinin kamerasına yansıdı.
Yangın, Izmaylovo bölgesindeki bir apartmanda çıktı. Gelen itfaiye ekipleri, yanan apartmanın içerisine girdi ve dumandan etkilenen kediyi bilinci kapalı halde buldu. Kediyi merdiven boşluğuna çıkaran itfaiye ekipleri, hayvana oksijen maskesi taktıktan sonra kalp masajı yapmaya başladı. O anlar saniye saniye kaydedildi.
Yerel medya, kedinin veteriner kliniğine götürüldüğünü; itfaiye ekiplerinin ilk müdahalesi sayesinde sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.


- Rusya
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 11:08 Kaynak: DHA
Rusya Federasyonu, İtfaiye, Dünya
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