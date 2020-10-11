İtfaiye ekipleri yavru kediyi böyle kurtardı - Son Dakika

İtfaiye ekipleri yavru kediyi böyle kurtardı

11.10.2020 18:32
İtfaiye ekipleri yavru kediyi böyle kurtardı, System.String[]

ÜMRANİYE'de itfaiye ekipleri, havalandırma boşluğunda mahsur kalan yavru kediyi kurtarmak için seferber oldu.

ÜMRANİYE'de itfaiye ekipleri, havalandırma boşluğunda mahsur kalan yavru kediyi kurtarmak için seferber oldu.

Bir ihbarı değerlendiren itfaiye ekipleri, Ümraniye Küçüksu Caddesi üzerinde bulunan bir binanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan yavru kediyi kurtarmak için seferber oldu. Ekipler, önce binanın otopark bölümündeki kartonpiyer duvarı kesti, ardından merdivenle havalandırma boşluğuna ulaştı. İtfaiye erinin yavru kediyi bulunduğu yerden alarak fileye koymasıyla kurtarma operasyonu tamamlandı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.


- İstanbul
İtfaiye ekipleri yavru kediyi böyle kurtardı
İtfaiye ekipleri yavru kediyi böyle kurtardı
İtfaiye ekipleri yavru kediyi böyle kurtardı
İtfaiye ekipleri yavru kediyi böyle kurtardı

Ümraniye, İstanbul, İtfaiye, DHA, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İtfaiye ekipleri yavru kediyi böyle kurtardı - Son Dakika

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