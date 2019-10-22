Son Dakika Haberleri: İtfaiye ekipleri yavru köpeği boğulmaktan kurtardı
Son Dakika Genel İtfaiye ekipleri yavru köpeği boğulmaktan kurtardı

İtfaiye ekipleri yavru köpeği boğulmaktan kurtardı

13 dakika önce

İtfaiye ekipleri yavru köpeği boğulmaktan kurtardıGAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde köprü altında mahsur kalan bir köpek ve yeni doğan yavruları, telef olmaktan itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İtfaiye ekipleri yavru köpeği boğulmaktan kurtardı

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde köprü altında mahsur kalan bir köpek ve yeni doğan yavruları, telef olmaktan itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İslahiye ilçesinde akşam saatlerinde aniden bastıran yağmur sonrası İlçe merkezine bağlı Cevdet Paşa mahallesi 70 Nolu sokak üzerinde bulunan köprünün bulunduğu bölgeyi su bastı. Yağmurdan köprü altına sığınan ve bulunduğu bölgede yeni doğan 6 yavrusu ile birlikte telef olma tehlikesi geçiren köpeğin yardımına ise itfaiye ekipleri yetişti. Ekipler önce anne köpek ve 5 yavruyu sular altında kalmaktan kurtardı. Ekipler daha sonra ise 10 metre uzunluğundaki köprünün içerisine giren ekipler, son yavruyu da kurtarmayı başardı.

Ekipler kova içerisine koyduğu yavruları annenin yanına getirdi.

Mahalleli hem itfaiye ekiplerine ve hem de Mahalle Muhtarı Şahin Güzeye teşekkür ederken, anne köpek ve yavruları annesi İslahiye Dilsizler kullar merkezine götürüldü.

İtfaiye ekipleri yavru köpeği boğulmaktan kurtardı

Gaziantep, İslahiye, İtfaiye, Genel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 10:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adres sormak için kamyondan inen sürücü hayatını kaybetti
Fenomen gelin adayı Naz Mila, evlilik programlarının iç yüzünü anlattı Trump'tan Türkiye'ye küstah tehdit: Türkiye uygunsuz davranırsa yaptırımlar ve vergiler uygularız Mykola Moroziuk'un eşi Irina Moroziuk çırılçıplak soyundu!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2019 10:28:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İtfaiye ekipleri yavru köpeği boğulmaktan kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]