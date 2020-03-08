İtfaiye ekipleri, yeni tip koronavirüse (Kovid-9) karşı sterilizasyon yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İtfaiye ekipleri, yeni tip koronavirüse (Kovid-9) karşı sterilizasyon yaptı - Son Dakika

İtfaiye ekipleri, yeni tip koronavirüse (Kovid-9) karşı sterilizasyon yaptı

7 saat önce

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, itfaiye ekipleri, yeni tip koronavirüse (Kovid-9) karşı alınan önlemler çerçevesinde, çarşı pazar da sterilizasyon yaptı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, itfaiye ekipleri, yeni tip koronavirüse (Kovid-9) karşı alınan önlemler çerçevesinde, çarşı pazar da sterilizasyon yaptı.

İtfaiye ekipleri, yeni tip koronavirüse (Kovid-9) karşı sterilizasyon yaptı

İtfaiye, Bağdat, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 09:18 Kaynak: AA
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