İtfaiye ekipleri yeni yılda da görev başında - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yılbaşında da aralıksız çalışıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yeni yıla çalışarak giriyor. Yeni yıla ailelerinden uzak çalışarak giren itfaiye çalışanları mesailerinin başında yoğun çaba sarf ediyor. Yeni yılın herkes için hayırlı olması temennisinde bulunan itfaiye ekipleri, 2021 yılının son saatlerine kadar görevlerinin başında olduklarını ifade etti. 12 yıldır Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan itfaiye çavuşu Orhan Çınar, "2021 yılının son saatlerinde bile görevimizi yapmak için buradayız. 2021 yılında halkımız ve devletimiz için sancılı dönemlerden geçtik. Orman yangınları ve sel felaketleri meydana geldi. Bu olaylarda görev aldık. Ne yazık ki üzücü olaylarla karşılaştık. Kastamonu'daki selde mahsur kalan insanları kurtardık. Allah'a şükürler olsun bu doğal afetler sona erdi. Milletimizin yeni yılı hayırlı olsun" dedi.

Bir buçuk yıldır Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinde görev yaptığını dile getiren itfaiye eri Zafer Varol, "Ekip arkadaşlarımızla ve amirlerimizle beraber yılın son nöbet bize nasip oldu. İnşallah yeni yılın herkes için hayırlı olsun" şeklinde konuştu. - ANKARA