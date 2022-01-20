İtfaiye ekipleri yola çıktı! Kartal açıklarında karaya oturan gemide yangın çıktı! - Son Dakika

Kartal'da Kumcular İskelesi'nde yarı batık halde bulunan ve şiddetli fırtınada yan yatan 103 metre uzunluğundaki Boras isimli gemide yangın çıktı.

KIYI EMNİYETİ'NİN KURTARMA GEMİLERİ BÖLGEDE

Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve denizden müdahale için Kıyı Emniyetine bağlı kurtarma gemileri sevk edildi. Yoğun duman oluşan ve alevlerin görüldüğü yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

VALİLİK: ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Söndürme işlemleri devam ederken İstanbul Valiliği, yangına ilişkin açıklamada bulundu. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Bugün saat 09.50 sıralarında Kartal Kordonboyu Mahallesi Kumcular İskelesi'nde yarı batık vaziyetteki Türk uyruklu Boras isimli gemide yangın ihbarı alınmıştır. Olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait KEGM 3 Hızlı tahlisiye botu, Şark römorkörü, Sahil Güvenlik ve Marmara Boğazlar Bölge Komutanlığı ve itfaiye ekipleri sevk edilmiştir. Başlatılan söndürme çalışmaları devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Kuru yük taşınan geminin arka kısmında kaptan köşkü ve kamaraların olduğu bölümde alevli şekilde devam eden ve yoğun duman oluşan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle Sahil Güvenlik botu ve Kıyı Emniyeti römorkörü da denizde bekletiliyor.

İşte olay yerinden görüntüler;