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İtfaiye ekipleri yola çıktı! Kartal açıklarında karaya oturan gemide yangın çıktı! - Son Dakika

İtfaiye ekipleri yola çıktı! Kartal açıklarında karaya oturan gemide yangın çıktı!

20.01.2022 10:19

İstanbul Kartal'da iskeleye bağlı yan yatmış bir gemide yangın çıkması üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yoğun duman oluşan ve alevlerin yükseldiği yangına müdahalenin halen sürdüğü öğrenildi.

Kartal'da Kumcular İskelesi'nde yarı batık halde bulunan ve şiddetli fırtınada yan yatan 103 metre uzunluğundaki Boras isimli gemide yangın çıktı.

KIYI EMNİYETİ'NİN KURTARMA GEMİLERİ BÖLGEDE

Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve denizden müdahale için Kıyı Emniyetine bağlı kurtarma gemileri sevk edildi. Yoğun duman oluşan ve alevlerin görüldüğü yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Kartal açıklarında karaya oturan gemide yangın çıktı! Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi

VALİLİK: ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Söndürme işlemleri devam ederken İstanbul Valiliği, yangına ilişkin açıklamada bulundu. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Bugün saat 09.50 sıralarında Kartal Kordonboyu Mahallesi Kumcular İskelesi'nde yarı batık vaziyetteki Türk uyruklu Boras isimli gemide yangın ihbarı alınmıştır. Olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait KEGM 3 Hızlı tahlisiye botu, Şark römorkörü, Sahil Güvenlik ve Marmara Boğazlar Bölge Komutanlığı ve itfaiye ekipleri sevk edilmiştir. Başlatılan söndürme çalışmaları devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Kuru yük taşınan geminin arka kısmında kaptan köşkü ve kamaraların olduğu bölümde alevli şekilde devam eden ve yoğun duman oluşan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle Sahil Güvenlik botu ve Kıyı Emniyeti römorkörü da denizde bekletiliyor.

İşte olay yerinden görüntüler;

Kartal açıklarında karaya oturan gemide yangın çıktı! Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi
Son dakika: Kartal açıklarında karaya oturan gemide yangın çıktı! Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi
Son dakika: Kartal açıklarında karaya oturan gemide yangın çıktı! Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi
Son dakika: Kartal açıklarında karaya oturan gemide yangın çıktı! Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi
Son dakika: Kartal açıklarında karaya oturan gemide yangın çıktı! Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi
Son dakika: Kartal açıklarında karaya oturan gemide yangın çıktı! Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi
Son dakika: Kartal açıklarında karaya oturan gemide yangın çıktı! Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi
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İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İtfaiye ekipleri yola çıktı! Kartal açıklarında karaya oturan gemide yangın çıktı! - Son Dakika


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SON DAKİKA: İtfaiye ekipleri yola çıktı! Kartal açıklarında karaya oturan gemide yangın çıktı! - Son Dakika
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