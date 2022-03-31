İtfaiye ekipleri zamanla yarıştı ama talihsiz çiftçi hayatını kaybetti - Son Dakika

Yatağan Turgut Mahallesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti. İtfaiye ekiplerinin adeta zamanla yarıştığı kazada traktörün altından çıkarılan 62 yaşındaki Hüsamettin Yıldırım'n ölümü üzüntüye neden oldu.

Edinilen bilgiye göre; 48 YA 524 plakalı traktörü ile seyir halinde olan Hüsamettin Yıldırım, Turgut Mahallesi yakınlarında Katrancı yol ayrımında henüz bilinmeyen bir nedenle devrilen traktörün altında kaldı. Kazayı görenlerin 112 Acil servisine ihbarı üzerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Yatağan İtfaiye Grup Amirliği ekipleri kısa sürede bölgeye geldi. Adeta zamanla yarışan ekipler, özel hava basmalı sistem ile traktörü kaldırıp altında sıkışan şahsı çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık ekiplerinin de hazır beklediği kaza mahallinde traktörün altından çıkarılan şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma tarafından el konulan kaza ile ilgili tahkikat başlatıldığı öğrenildi. - MUĞLA