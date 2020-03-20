İtfaiye ekiplerinden 'evde kal' çağrısı - Son Dakika

İtfaiye ekiplerinden 'evde kal' çağrısı
6 saat önce
Yurt genelinde alınan korona tedbirleri kapsamında 'evde kal' çağrılarına bir destekte Denizli Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinden geldi.
Yurt genelinde alınan korona tedbirleri kapsamında 'evde kal' çağrılarına bir destekte Denizli Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinden geldi.
İtfaiye ekipleri görev yaptıkları istasyonda ellerinde 'Biz senin için burada kalıyoruz, sende bizim için lütfen evde kal' dövizler ile fotoğraf çektirerek resmi sosyal medya hesaplarından paylaştı. İtfaiye erleri yaptıkları çağrı ile virüse karşı alınan tedbirler kapsamında alınan 'evlerden çıkılmaması' hususunun önemine dikkat çekti. - DENİZLİ
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 01:30 Kaynak: İHA
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