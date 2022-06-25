İtfaiye ekiplerinden gerçeği aratmayan tatbikat - Son Dakika
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İtfaiye ekiplerinden gerçeği aratmayan tatbikat

25.06.2022 10:12
İtfaiye ekiplerinden gerçeği aratmayan tatbikat

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nin afet ve acil durumlarda müdahale tatbikatları gerçeği aratmadı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nin afet ve acil durumlarda müdahale tatbikatları gerçeği aratmadı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark ile büyükşehir itfaiyesi, hasta nakil ve ambulans biriminin ortaklaşa düzenlediği afet ve acil durumlarda müdahale tatbikatları gerçeği aratmadı. Ekipler tarafından UlaşımPark Genel Müdürlüğünde gerçekleştirilen tatbikat başarıyla sonuçlandı. Gerçekleştirilen senaryoda AFAD tarafından alınan bilgiyle 6.4 şiddetinde deprem olduğu öğrenildi. Depremde tüm UlaşımPark çalışanları çök, kapan ve tutun kuralını uyguladı. Depremin bitmesiyle birlikte toplanma alanlarına gidip yoklama yapıldı. Yapılan yoklamada bir kişinin eksik olduğu fark edildi. Tam bu esnada da depo sahasına giren tramvay deray oldu (raydan çıkma) ve bir çalışan tramvayın altında kaldı. İvedi şekilde ambulans ve itfaiye aranarak acil yardım talep edildi.

Kısa bir süre içerisinde olay yerine gelen ambulans ve itfaiye ekipleri hemen müdahaleye başladı. Deprem sebebiyle bina içerisinde baygınlık geçiren çalışana ivedi şekilde müdahale edilerek ambulansa sedye yardımıyla getirildi. Daha sonra itfaiye ekipleri raydan çıkan tramvaya müdahale etti. İtfaiye ekipleri tramvayın altında kalan UlaşımPark çalışanını kurtararak ambulans ekiplerine teslim etti. İtfaiye ekipleri, tramvayı tekrar rayına aldı. Oluşturulan acil durum kriz merkezinde ilgili kişilerin yönlendirilmesi, yapılacak kontroller, 112 ile iletişimin kurulması gibi tüm hayati görevler yürütüldü. İçeride kalan çalışan, güvenlik, ambulans ve itfaiye ekipleriyle telekonferans görüşmeleri sağlandı. Ayrıca binada bulunan su, elektrik ve gaz vanalarının kapanması için ekip yönlendirildi. Tatbikat bittiğinde yöneticilerine bilgi aktarımı sağlandı.

UlaşımPark çalışanlarının tamamına afet ve acil durumlarda yapılması gerekenler eğitimi veriliyor. Bu sayede deprem tatbikatında önce çök, kapan ve tutun kuralı uygulandı, sonra güvenli bir şekilde Acil Toplanma bölgelerine hareket edildi. Bu sayede izdihamın da önüne geçildi. Tüm kontroller çek edilerek tatbikat sonlandırıldı. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İtfaiye ekiplerinden gerçeği aratmayan tatbikat - Son Dakika

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