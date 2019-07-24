İtfaiye ekiplerinden güvercin kurtarma operasyonu
1 saat önce
Erzincan'da ağacın dalına takılarak mahsur kalan güvercin itfaiye ekiplerinin çalışmaları ile kurtarıldı.
Erzincan Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 10:15 Kaynak: İHA
'da ağacın dalına takılarak mahsur kalan güvercin itfaiye ekiplerinin çalışmaları ile kurtarıldı.
Olay, öğle saatlerinde Atatürk Parkı'nda meydana geldi. Parkta oturan vatandaşlar ağacın dalına takılıp mahsur kalan güvercini fark etti. Kendi çabasıyla güvercini kurtarmak isteyen vatandaşlar, başarılı olamayınca Erzincan itfaiyesinden yardım istedi. Kısa sürede Atatürk Parkı'na gelen ekipler, itfaiye aracının merdiveniyle çıkarak güvercini takılı kaldığı daldan kurtardı.
Güvercin bulunduğu yerden çıkartılarak doğaya salınırken vatandaşlar da itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - ERZİNCAN
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