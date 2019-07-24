Son Dakika Haberleri: İtfaiye ekiplerinden güvercin kurtarma operasyonu
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İtfaiye ekiplerinden güvercin kurtarma operasyonu

1 saat önce

Erzincan'da ağacın dalına takılarak mahsur kalan güvercin itfaiye ekiplerinin çalışmaları ile kurtarıldı.

İtfaiye ekiplerinden güvercin kurtarma operasyonu, System.String[]
Erzincan'da ağacın dalına takılarak mahsur kalan güvercin itfaiye ekiplerinin çalışmaları ile kurtarıldı.

Olay, öğle saatlerinde Atatürk Parkı'nda meydana geldi. Parkta oturan vatandaşlar ağacın dalına takılıp mahsur kalan güvercini fark etti. Kendi çabasıyla güvercini kurtarmak isteyen vatandaşlar, başarılı olamayınca Erzincan itfaiyesinden yardım istedi. Kısa sürede Atatürk Parkı'na gelen ekipler, itfaiye aracının merdiveniyle çıkarak güvercini takılı kaldığı daldan kurtardı.

Güvercin bulunduğu yerden çıkartılarak doğaya salınırken vatandaşlar da itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - ERZİNCAN
Erzincan, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 10:15 Kaynak: İHA
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