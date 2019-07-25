Son Dakika Haberleri: İtfaiye ekiplerinden güvercin kurtarma operasyonu
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İtfaiye ekiplerinden güvercin kurtarma operasyonu

1 saat önce

İtfaiye ekiplerinden güvercin kurtarma operasyonuERZİNCAN - Erzincan'da ağacın dalına takılarak mahsur kalan güvercin itfaiye ekiplerinin çalışmaları ile kurtarıldı.

İtfaiye ekiplerinden güvercin kurtarma operasyonu
ERZİNCAN - Erzincan'da ağacın dalına takılarak mahsur kalan güvercin itfaiye ekiplerinin çalışmaları ile kurtarıldı.
Olay, öğle saatlerinde Atatürk Parkında meydana geldi. Parkta oturan vatandaşlar ağacın dalına takılıp mahsur kalan güvercini fark etti. Kendi çabası ile güvercini kurtarmak isteyen vatandaşlar, başarılı olamayınca Erzincan itfaiyesinden yardım istedi. Kısa sürede Atatürk Parkına gelen ekipler, itfaiye aracının merdiveniyle çıkarak güvercini takılı kaldığı daldan kurtardılar.
Güvercin bulunduğu yerden çıkartılarak doğaya salınırken vatandaşlar da itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
İtfaiye ekiplerinden güvercin kurtarma operasyonu
Erzincan, İtfaiye, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 03:08 Kaynak: İHA
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