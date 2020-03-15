İtfaiye ekiplerinden nefes kesen kış tatbikatı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İtfaiye ekiplerinden nefes kesen kış tatbikatı - Son Dakika

İtfaiye ekiplerinden nefes kesen kış tatbikatı

6 saat önce

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde itfaiye ekipleri tarafından karla kaplı dağda yapılan tatbikat nefesleri kesti.

İtfaiye ekiplerinden nefes kesen kış tatbikatı, System.String[]

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde itfaiye ekipleri tarafından karla kaplı dağda yapılan tatbikat nefesleri kesti.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi muhtemel olaylara karşı her an hazırlıklı olmak için eğitimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Kocaeli İtfaiyesi hizmet içi eğitim programı çerçevesinde tatbikat gerçekleştirdi. İtfaiye ekiplerince Kartepe Kuzuyayla Molla Yakup Çayırı mevkiinde '2020 Kış Arama Kurtarma' tatbikatı düzenlendi. Tatbikat, Kocaeli İtfaiyesi personelinin karda arama kurtarma ve çığ tehlikesi olaylarına müdahale imkan ve kabiliyetlerini arttırmak amacı ile gerçekleştirildi. Tatbikata Kocaeli İtfaiyesi'nden 20 personel görev aldı.


Senaryo gereği gerçekleşen tatbikatta, Kartepe Kuzuyayla Molla Yakup Çayırı mevkiine kamp ve kayak amaçlı giden dört kişi kurtarıldı. Senaryoya göre bu dört kişiden biri kamp alanından uzaklaşarak kayboldu. Kaybolan şahsa ulaşamayan vatandaşlar itfaiye ekiplerini arayarak yardım istediler. Kaybolan şahsın uğrayabileceği çığ, donma, düşme gibi riskleri göz önünde bulunduran kurtarma ekipleri gerekli donanımla olay yerine gitti.


Olay yerine gelen Kocaeli İtfaiyesi personeli arama kurtarma ekibi tarafından dağın yamacında aramalar sonucu kaybolan şahsın yeri tespit edildi. Oluşturulan emniyet sistemleri ve kurtarma ekipmanlarıyla dağın engebeli yamacından tahliye çalışması yapıldı. Kurtarılan şahıs sağlık ekiplerine ulaştırıldı. Karda ve zorlu koşullarda 7 saat süreyle yapılan tatbikat başarıyla sona erdi. - KOCAELİ

Kartepe, Kocaeli, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 11:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kazakistan, koronavirüs nedeniyle olağanüstü hal ilan etti
Yazar Esra Elönü'nün umre dönüşü vefat eden babasının koronavirüs testi negatif çıktı İsmail Saymaz ve Canan Kaftancıoğlu arasında koronavirüs gerginliği Ankara Valisi Vasip Şahin: Umreden dönen 5 kişide koronavirüs semptomu belirlendi

Son Dakika Haberleri
18:08 Diyarbakır'da AK Parti'ye 1000 kişi katıldı
18:07 ANTALYA Pazar ayininde 'koronavirüs' önlemi
18:03 Çığ altından çıkarılan itfaiye erinin cenazesi, son yolculuğuna uğurlandı - VAN
18:03 SPOR Derbi için takımlar stada geldi
18:00 Çığ altında kalan araçların çıkarılması için çalışma başlatıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2020 18:17:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İtfaiye ekiplerinden nefes kesen kış tatbikatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]