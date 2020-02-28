İtfaiye ekiplerinden öğrencilere yangın eğitimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İtfaiye ekiplerinden öğrencilere yangın eğitimi - Son Dakika

İtfaiye ekiplerinden öğrencilere yangın eğitimi

6 saat önce

Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığınca Ortaköy Abdurrahman Boy Çok Programlı Anadolu Lisesinde öğrenci ve personele yangın eğitimi verildi.

İtfaiye ekiplerinden öğrencilere yangın eğitimi, System.String[]

Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığınca Ortaköy Abdurrahman Boy Çok Programlı Anadolu Lisesinde öğrenci ve personele yangın eğitimi verildi.

Yangın konusunda öğrencilerin bilinçlenmelerinin amaçlandığı teorik ve uygulamalı olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleşen eğitimde öğrencilerin yangın durumunda yapması gerekenlerle ilgili bilgi veren itfaiye personelince yangın tüpünün nasıl kullanılacağı da uygulamalı olarak gösterdi.

Öğrencileri, yangın anında herhangi bir yere saklanmamaları konusunda uyaran personel, olası bir yangında bina içerisinde bulunan öğrenci ve personelin nasıl tahliye edilmesi gerektiği de anlattı.

İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından okul bahçesinde gerekli tüm tedbirlerin alınmasının ardından çıkarılan küçük çaplı yangın tam teçhizatlı giyinen itfaiye personeli tarafından söndürüldü. Bu sayede öğrenciler yangına nasıl müdahale edilmesi gerektiğini de görme şansı yakaladı.

Tatbikat, öğrencilerin sorularının yanıtlanmasıyla sona erdi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 11:48 Kaynak: AA
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