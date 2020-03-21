İtfaiye ekiplerinden sağlık çalışanlarına sirenli teşekkür - Son Dakika
Son Dakika Güncel İtfaiye ekiplerinden sağlık çalışanlarına sirenli teşekkür - Son Dakika

İtfaiye ekiplerinden sağlık çalışanlarına sirenli teşekkür

6 saat önce

Zonguldak'ın Kozlu İlçesin'de itfaiye ekipleri sirenlerini yakarak, 'Bizler sizler için buradayız sizlerde evde kalın' diyerek sağlık çalışanlarını alkışladı.

İtfaiye ekiplerinden sağlık çalışanlarına sirenli teşekkür, System.String[]

Zonguldak'ın Kozlu İlçesin'de itfaiye ekipleri sirenlerini yakarak, 'Bizler sizler için buradayız sizlerde evde kalın' diyerek sağlık çalışanlarını alkışladı.


Korona virüs nedeniyle yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına teşekkür etmek amacıyla sosyal medya da başlatılan alkış kampanyası devam ediyor. Türkiyenin dört bir yanında vatandaşlar saat 21: 00 saatleri arasında balkona çıkarak sağlık çalışanlarını alkışlıyor. Alkış kampanyasına destek veren illerin biri de Zonguldak oldu. Zonguldak'ın Kozlu İlçesin'de itfaiye ekipleri sirenlerini yakarak saat 21: 00'da, 'Bizler sizler için buradayız sizlerde evde kalın' diyerek alkış kampanyasına destek verdi. İtfaiye ekiplerinin bu anlamlı hareketi ise vatandaşlardan büyük takdir topladı. - ZONGULDAK

Zonguldak, İtfaiye, Kozlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 10:58 Kaynak: İHA

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