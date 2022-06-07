Edinilen bilgiye göre, İzmit ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde yaşayan vatandaş, tavuklarını ve horozunu göremeyince çevreyi aradı. Tavuklarının, evinin ilerisinde bulunan yaklaşık 4 metre yükseklikteki duvardan boş araziye indiğini ve geri çıkamadıklarını fark eden vatandaş, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri, tavukları kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler, uzattıkları merdiven yardımıyla 4 metrelik duvardan boş araziye inip, tavukları mahsur kaldığı yerden kurtararak, sahibine teslim etti.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İtfaiye ekiplerinden 'tavuk kurtarma' operasyonu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.