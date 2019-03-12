Son Dakika Haberleri: İtfaiye Ekiplerinden Yangın ve Deprem Tatbikatı

İtfaiye Ekiplerinden Yangın ve Deprem Tatbikatı

1 saat önce

Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Eğitim Amirliği tarafından Sivil Savunma Günü ve Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında okullarda deprem, yangın ve kurtarma tatbikatı yapıldı.

İtfaiye Ekiplerinden Yangın ve Deprem Tatbikatı, System.String[]
Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Eğitim Amirliği tarafından Sivil Savunma Günü ve Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında okullarda deprem, yangın ve kurtarma tatbikatı yapıldı.

Meysunana Anaokulu, Cumhuriyet Ortaokulu, Salih Erkan İlkokulu ve Erzincan Belediyesi Anaokulu olmak üzere dört okulda yapılan eğitimler diğer okullarda da yapılmak üzere devam ediyor. Eğitim Amirliği tarafından verilen eğitimlerde deprem ve yangında ilk yapılması gerekenler, olay yeri tahliyesi gibi konular ele alındı. Okul bahçelerinde yangın tüpü ile yakılan ateşin söndürülmesi, tazyikli su ile olası yangının söndürülerek kontrol altına alınması, yangına köpükle müdahale tatbikatları da yapıldı.

Ayrıca Şehit Piyade Uzman Çavuş Selim Topal Kızılay Anaokulu ve Gazi İlkokulu ise İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret ettiler. İtfaiye personeli öğrencilere yeni itfaiye binasını, itfaiye araçlarını tanıttı ve yangın bilinciyle ilgili eğitimler verdi. - ERZİNCAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 09:19 Kaynak: İHA

İtfaiye, Güncel
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