İtfaiye ekiplerinden yılan yakalama operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi

İtfaiye ekiplerinden yılan yakalama operasyonu

31.05.2022 17:33
İtfaiye ekiplerinden yılan yakalama operasyonu

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde itfaiye ekiplerince bir evde yılan görülmesi üzerine yılan yakalama operasyonu düzenlendi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde itfaiye ekiplerince bir evde yılan görülmesi üzerine yılan yakalama operasyonu düzenlendi. İtfaiye ekiplerince çatı katında yakaladıkları yılanın boyunun 2 metre olduğu görüldü.

Edinilen bilgiye göre, Tosya'da ilçe merkezine 5 kilometre mesafede bulunan Badem Arkı mevki olarak bilinen Kızılcıklı Sokakta İsmail S.'nin bağ evinin yanında bulunan ardiye olarak kullanılan kısmında yılan gördü. Yılanı yakalayamayacağını anlayan ev sahibi İsmail S., durumu Tosya Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri, özel ekipman kullanarak yılanı yakaladı. Yakalanan yılan, daha sonra boş bir araziye tekrar doğal yaşam alanına geri bırakıldı. Yılanın boyu yaklaşık 2 metre olarak ölçüldü.

"Kendi imkanlarınızla yakalamayan ve öldürmeyin"

Tosya Belediyesi İtfaiye Çavuşu İsmail Altılar, "İlçemizde yılan sezonunu erken açtık. Bu ay gelen ihbar üzerine özellikle bağ evlerinde iki adet yılan yakaladık. Vatandaşlarımızdan ricamız bu şekilde saklanmış veya köşeye sıkışmış yılanları kendi imkanları ile yakalamaya çalışmasınlar. İtfaiyemize ihbarda bulundukları anda bizler özel ekipmanlarımızla gelerek yılana zarar vermeden yakalayıp doğaya tekrar geri bırakıyoruz" uyarısında bulundu.

Ev sahibi İsmail S., boyu iki metreyi bulan yılanın itfaiye ekiplerince başarılı bir şekilde yakalanarak tekrar doğaya salıverilmesinden ötürü ekiplere teşekkür etti. - KASTAMONU

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Altınova ilçesinde deprem tatbikatı gerçekleştirildi Altınova ilçesinde deprem tatbikatı gerçekleştirildi KASTAMONU - Yeşilin tonları arasındaki şelale: Okçular KASTAMONU - Yeşilin tonları arasındaki şelale: Okçular
Kaynak: İHA

Kastamonu, Hisarcık, İtfaiye, Yılan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İtfaiye ekiplerinden yılan yakalama operasyonu - Son Dakika


Son Dakika
17:19 Dev timsah, çantada keklik sanıp anne su samuru ve yavrularına saldırdı! Sonra olanları kimse tahmin edemiyor
17:11 Zihinsel engelli Suriyeli kadına tekmeyle saldıran adam tutuklandı
17:07 Tamir için cami kubbesine çıkan inşaat ustası düşerek hayatını kaybetti
17:03 Siirt'te PKK'lı teröristlerden hain tuzak! Patlayan mayın sonucu yaralanan 2 askerden 1'i şehit oldu
17:03 Barcelona'nın Pique'ye ödemesi gereken miktar şaşırttı! İki taraf da orta yol arayışında
17:01 Bebek'ten skandal bir görüntü daha! Çırılçıplak şekilde banka uzanan adam kimseyi umursamadan sigarasını içti
16:47 Akciğer kanseri tedavisi gören Billur Kalkavan, hastaneden fotoğraf paylaşıp son durumundan bahsetti
16:42 Ozan Tufan sosyal medya hesabından paylaştı, taraftarlar "Abdullah Avcı'ya mesaj" dedi
16:32 Atalanta, gözünü Galatasaraylı Alexandru Cicaldau ve Marcao'a dikti
16:28 Deniz bir anda kırmızıya büründü, plajdakiler panikle etrafa kaçıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2022 17:40:28. #1.11#
SON DAKİKA: İtfaiye ekiplerinden yılan yakalama operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement