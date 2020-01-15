İtfaiye ekiplerine droneli eğitim - Son Dakika
Son Dakika Güncel İtfaiye ekiplerine droneli eğitim - Son Dakika

İtfaiye ekiplerine droneli eğitim

6 saat önce

Hendek İtfaiye Grup Amirliğinde çalışan personele köpük su kulesi eğitimi verildi.

İtfaiye ekiplerine droneli eğitim, System.String[]

Hendek İtfaiye Grup Amirliğinde çalışan personele köpük su kulesi eğitimi verildi. Eğitim kapsamında drone ile çekim yapılan alanlara daha hızlı müdahaleler yapıldı.


Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Hendek grup amirliği personeline köpük su kulesi eğitimi verdi. Kulenin uç kısmında kalan kameralar ile müdahale edilen yerler görüntülenebiliyor. Yangın durumunda Drone ile tepeden yapılan çekimler sayesinde yangınlara daha hızlı müdahale edilebilmesi ve böylelikle can, mal kayıplarının önüne daha hızlı geçilebilmesi hedeflendi.


İtfaiye Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, "Personellerimize yönelik gerekli eğitimleri vererek bilinçlenme konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Hendek'te bulunan grup amirliği personelimize köpük su eğitimi vererek olası yangın anında hızlı müdahalelerde bulunulabilmesi için çalışmalar düzenledik. Kulelerimizde bulunan kameraların yetersiz kaldığı durumlarda çözüme hızlı bir şekilde ulaşabilmek için drone ile yardım alıyoruz. Havadan görüntüler alarak olaylara daha hızlı müdahale edebilmemiz mümkün oluyor. Sorunlara daha hızlı çözümler için eğitimlerimiz her zaman devam edecek" sözlerine yer verildi. - SAKARYA

İtfaiye, Hendek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 05:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eski Korgeneral Metin İyidil hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Meteoroloji'den kuvvetli fırtına uyarısı! Yarın öğle saatlerinden itibaren etkili olacak ABD'den Mısır'a çağrı: Anadolu Ajansı çalışanlarını serbest bırakın Türkiye'den SMO askerlerine vatandaşlık verilecek iddialarına sert tepki: Tamamen gerçek dışı

Son Dakika Haberleri
23:22 ABD Dışişleri Bakanlığından "AA çalışanı gazetecileri serbest bırakın" çağrısı - Son Dakika
23:20 Eski Korgeneral Metin İyidil hakkında yakalama kararı çıkarıldı - Son Dakika
23:20 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, dış politika gündemini değerlendirdi: (2) - Son Dakika
23:20 Sudan'da isyancı askerlerin ele geçirdiği petrol sahaları kurtarıldı - Son Dakika
23:19 Prof. Dr. Ünüvar: "Libya ile Türkiye arasında bir hat oluşturmamız lazım" - Son Dakika
23:02 ABD'den Mısır'a çağrı: Anadolu Ajansı çalışanlarını serbest bırakın - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2020 23:31:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İtfaiye ekiplerine droneli eğitim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]