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İTFAİYE EKİPLERİNİ BEKLEMEDİ BACA YANGININI BAHÇE HORTUMUYLA SÖNDÜRDÜ
6 saat önce
SULTANGAZİ'de bulunan iş yerinin bacasında çıkan yangını, iş yeri sahibi hortumla su tutarak söndürdü.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 09:27 Kaynak: DHA
SULTANGAZİ'de bulunan iş yerinin bacasında çıkan yangını, iş yeri sahibi hortumla su tutarak söndürdü.
Sultangazi 50. Yıl Mahallesi B Caddesi'nde bulunan 5 katlı binanın girişi katındaki lokantanın bacasında dün henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerini beklemeyen lokanta sahibi eline aldığı bahçe hortumuyla çatıya çıktı. Bacaya su tutan lokanta sahibi yangını söndürdü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptıkları kontrolün ardından buradan ayrıldı.
Görüntü Dökümü:
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-Bacaya hortumla su tutan lokanta sahibi
-İtfaiye ekipleri
-Genel ve detaylar
- İstanbul
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