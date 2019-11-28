Son Dakika Haberleri: İTFAİYE EKİPLERİNİ BEKLEMEDİ BACA YANGININI BAHÇE HORTUMUYLA SÖNDÜRDÜ
Son Dakika Güncel İTFAİYE EKİPLERİNİ BEKLEMEDİ BACA YANGININI BAHÇE HORTUMUYLA SÖNDÜRDÜ - Son Dakika

İTFAİYE EKİPLERİNİ BEKLEMEDİ BACA YANGININI BAHÇE HORTUMUYLA SÖNDÜRDÜ

6 saat önce

SULTANGAZİ'de bulunan iş yerinin bacasında çıkan yangını, iş yeri sahibi hortumla su tutarak söndürdü.

İTFAİYE EKİPLERİNİ BEKLEMEDİ BACA YANGININI BAHÇE HORTUMUYLA SÖNDÜRDÜ, System.String[]
SULTANGAZİ'de bulunan iş yerinin bacasında çıkan yangını, iş yeri sahibi hortumla su tutarak söndürdü.

Sultangazi 50. Yıl Mahallesi B Caddesi'nde bulunan 5 katlı binanın girişi katındaki lokantanın bacasında dün henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerini beklemeyen lokanta sahibi eline aldığı bahçe hortumuyla çatıya çıktı. Bacaya su tutan lokanta sahibi yangını söndürdü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptıkları kontrolün ardından buradan ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Bacaya hortumla su tutan lokanta sahibi

-İtfaiye ekipleri

-Genel ve detaylar


- İstanbul
Sultangazi, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 09:27 Kaynak: DHA
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