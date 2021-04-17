Son Dakika | İtfaiye ekiplerinin alevlerden kurtardığı kedi, yuvasına dönmek için sahibinin iyileşmesini bekliyor - Son Dakika

Son Dakika | İtfaiye ekiplerinin alevlerden kurtardığı kedi, yuvasına dönmek için sahibinin iyileşmesini bekliyor

17.04.2021 11:05

Son dakika haber: İzmir'in Buca ilçesinde 4 Nisan'da imalathanede çıkan yangında itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılan ancak vücudunun bir bölümünde yanık oluşan Minnoş isimli kedi, yaklaşık 2 hafta süren tedavinin ardından iyileşti.

İzmir'in Buca ilçesinde 4 Nisan'da imalathanede çıkan yangında itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılan ancak vücudunun bir bölümünde yanık oluşan Minnoş isimli kedi, yaklaşık 2 hafta süren tedavinin ardından iyileşti.

Bir süre daha belediyenin veteriner kliniğinde misafir edilecek olan Minnoş, eski yuvasına dönmek için aynı yangında yaralanan sahibi Server Avcı'nın tedavisinin tamamlanmasını bekliyor.

Seyhan Mahallesi'ndeki bir polyester imalathanesinde çıkan yangında Server Avcı (45) ve kedisi Minnoş mahsur kaldıkları yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Avcı, AKS 110 ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Servisi'nde tedavi altına alındı.

Yangında dumandan etkilenen ve vücudunda yanıklar oluşan Minnoş'a İzmir itfaiyesi paramedikleri, olay yerinde 1 saat boyunca oksijen tedavisi uyguladı.

Daha sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne teslim edilen Minnoş, solunum sistemindeki hasar nedeniyle kuvöz tedavisiyle normal nefes almaya başladı.

Vücudundaki yanıklar da iyileşen Minnoş sağlığına kavuştu. Onu alevlerin arasından kurtaran ve ilk müdahaleyi yapan itfaiye ekibi de tedavisi tamamlanan Minnoş'u veteriner kliniğinde ziyaret etti.

"Nefes almakta zorlanıyordu"

İtfaiye amiri Utku Serttaş, AA muhabirine, yangında önce Server Avcı'yı çıkardıklarını, arkadaşlarının dikkati sayesinde alevler arasında Minnoş'a ulaştıklarını belirtti.

Minnoş'u yaşatmak için çok mücadele verdiklerini anlatan Serttaş, "Onu bina dışında güvenli bir yere aldığımızda durumu çok kötüydü. Nefes almakta zorlanıyordu. Neredeyse ölmek üzereydi. Hemen paramedik arkadaşlarımız oksijen desteği sağladı. Başarılı da olduk. O tepki vermeye başladı. Hayat kurtarmak çok güzel bir duygu. Bu insan da olsa hayvan da olsa fark etmiyor. Ben onun bu kadar çabuk toparlanacağını düşünmüyordum. Onu böyle görünce çok mutlu oldum." dedi.

AKS 110 ekiplerinde paramedik olarak görev yapan Samican Durukan ise yangında ilk kez bir hayvana ileri yaşam desteği müdahalesinde bulunduğunu ifade etti.

Minnoş'a bir saat müdahale ederken hiç ümitsizliğe kapılmadığını anlatan Durukan, şunları kaydetti:

"O an büyük bir stres yaşadım. Ama onun verdiğimiz mücadeleye yanıt vereceğini biliyordum. Oksijen ve yanık setimizle onu olay yerinde tedavi ettik. Minnoş'un yaşam enerjisi çok yüksekti. Oksijen tedavisinin ardından yeniden nefes alması bize güç verdi. Onu bugün ziyaret ettik. Bir sağlık çalışanı olarak çok mutluyum."

Paramedik Melika Yetiş ise Minnoş'u kurtardıkları an mesleğinin önemini bir kez daha anladığını belirtti.

"Sahibi alana kadar o bize emanet"

Veteriner Hekim Cihan İzmir ise Minnoş'un itfaiyede görevli paramediklerin ilk müdahalesi sayesinde hayata tutunduğunu söyledi.

Solunum sisteminin tedavi edilmesi için onu hemen kuvöze aldıklarını anlatan İzmir, "İtfaiye ekiplerimiz olay yerinde oksijen tedavisi uygulayarak onu hayatta tuttular. Onlara çok teşekkür ederim. Kuvözde uyguladığımız tedaviyle kedimizin bronşlarınız açtık. Pati altlarında ufak yanıklar vardı. Bıyık ve her iki korneasında da ısı ve duman nedeniyle dejenerasyon vardı. Onu da tedavi ettik. İştahı ve sıvı alımı çok iyi. Sahibi alana kadar o bize emanet."

Son Dakika | İtfaiye ekiplerinin alevlerden kurtardığı kedi, yuvasına dönmek için sahibinin iyileşmesini bekliyor
Son Dakika | İtfaiye ekiplerinin alevlerden kurtardığı kedi, yuvasına dönmek için sahibinin iyileşmesini bekliyor
Son Dakika | İtfaiye ekiplerinin alevlerden kurtardığı kedi, yuvasına dönmek için sahibinin iyileşmesini bekliyor
Son Dakika | İtfaiye ekiplerinin alevlerden kurtardığı kedi, yuvasına dönmek için sahibinin iyileşmesini bekliyor

Veteriner, 4 Nisan, İtfaiye, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | İtfaiye ekiplerinin alevlerden kurtardığı kedi, yuvasına dönmek için sahibinin iyileşmesini bekliyor - Son Dakika


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