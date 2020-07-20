İtfaiye ekiplerinin alevlerin arasından kurtardığı yaşlı kadın konuştu - Son Dakika

İtfaiye ekiplerinin alevlerin arasından kurtardığı yaşlı kadın konuştu

Kocaeli'nin Derince ilçesinde alev alev yanan 3 katlı binada balkona sığınan Avni ve Ayşe Yarma isimli yaşlı çift son anda itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde alev alev yanan 3 katlı binada balkona sığınan Avni ve Ayşe Yarma isimli yaşlı çift son anda itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaşadıklarını anlatan Ayşe Yarma, "Kendimizi zor kurtardık" dedi.

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Olay, 02.10 sıralarında Derince Çenedağ Mahallesi Engin Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Avni Yarma ve Ayşe Yarma adlı yaşlı çiftin yaşadığı 3 katlı binanın çatı katındaki dairede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri gören yaşlı çift balkona sığındı. Alevleri gören komşuları, durumu 112 acil yardım ekiplerine haber vererek binadakileri tahliye etmeye başladı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevler arasında balkona sığınan yaşlı çifti, merdivenli araçla balkona ulaşarak kurtardı. Yanan binada mahsur kalan 10 kişi, alevleri görerek yardıma koşan komşuları tarafından tahliye edildi. Alevler arasından çıkarılan Avni Yarma ve Ayşe Yarma adlı yaşlı çift ile oğulları Savaş Yarma ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesi sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.


"Kendimizi zor kurtardık"


İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarılan Avni Yarma ve Ayşe Yarma'nın evleri kullanılmaz hale geldi. Yaşlı çift akrabalarının evlerine sığındı. Küle dönen evden itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarılan Ayşe Yarma yaşadıklarını anlattı. Alevlerin bir anda tüm binayı sardığını ifade eden Yarma, "Ben yangın çıktığı sırada ayaktaydım. Yatak odasına geldim. Alev çıkıyor. Alev nereden çıktı ama bilmiyorum. 5 dakikada her yeri sardı. Kendimizi zor kurtardık. Alevleri gördükten sonra çocukları kaldırdım. Biz içeride 3 kişiydik. Kapıdan çıkamadık. Sonra bizi balkondan aldılar" dedi. - KOCAELİ

Kocaeli, Derince, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 15:37 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İtfaiye ekiplerinin alevlerin arasından kurtardığı yaşlı kadın konuştu - Son Dakika
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