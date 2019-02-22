Son Dakika Haberleri: İtfaiye Ekiplerinin Dar Sokaklarda Geçiş Mücadelesi

İtfaiye Ekiplerinin Dar Sokaklarda Geçiş Mücadelesi

28 dakika önce

Beyoğlu'nda üç katlı binanın en üst katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

İtfaiye Ekiplerinin Dar Sokaklarda Geçiş Mücadelesi, System.String[]
Beyoğlu'nda üç katlı binanın en üst katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Dar sokaklar nedeniyle itfaiye ekipleri yangına müdahale etmekte güçlük çekti.

Olay, saat 15.30 sıralarında İstiklal Mahallesi Kankardeşi Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre üç katlı binanın en üst katından dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri dar sokaklar nedeniyle yangına müdahalede zorluk yaşadı. Uzun uğraşlar sonucunda itfaiye araçları sokağa girerken ekipler yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesine çevredeki vatandaşların da yardımcı olduğu görüldü.

Müdahale sonrasında yangın kısa sürede kontrol altına alınırken olayda yaralanan ya da can kaybı yaşanmadı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 04:54 Kaynak: İHA

Beyoğlu, İtfaiye, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yol Kenarındaki 200 Kiloluk Top Mermisi Polisi Alarma Geçirdi Sebze ve Meyveden Sonra Balıkçılar da Tanzim Satış İstiyor

Erdoğan, Ağlayan Genç Kızı Görünce Dayanamadı: Beni de Ağlatacaksın Erdoğan, Miting Yaptığı Kentte Belediyeye Kızdı: Böyle Devam Ederse Vurur Geçeriz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 17:22:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İtfaiye Ekiplerinin Dar Sokaklarda Geçiş Mücadelesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]