İtfaiye Ekiplerinin Dar Sokaklarda Geçiş Mücadelesi

Beyoğlu'nda üç katlı binanın en üst katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Beyoğlu'nda üç katlı binanın en üst katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Dar sokaklar nedeniyle itfaiye ekipleri yangına müdahale etmekte güçlük çekti.



Olay, saat 15.30 sıralarında İstiklal Mahallesi Kankardeşi Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre üç katlı binanın en üst katından dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri dar sokaklar nedeniyle yangına müdahalede zorluk yaşadı. Uzun uğraşlar sonucunda itfaiye araçları sokağa girerken ekipler yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesine çevredeki vatandaşların da yardımcı olduğu görüldü.



Müdahale sonrasında yangın kısa sürede kontrol altına alınırken olayda yaralanan ya da can kaybı yaşanmadı. - İSTANBUL

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