Son Dakika Haberleri: İtfaiye ekiplerinin evde yakaladığı yılan doğaya salındı
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İtfaiye ekiplerinin evde yakaladığı yılan doğaya salındı

1 saat önce

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir evin mutfağına girerek korkuya neden olan yılan itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya salındı.

İtfaiye ekiplerinin evde yakaladığı yılan doğaya salındı, System.String[]

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir evin mutfağına girerek korkuya neden olan yılan itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya salındı.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Akçasu mahallesinde, bir evin mutfağına pencereden yılan girdi. Yılanı gören ev sahipleri kısa süreli korku yaşarken durumu Safranbolu Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekipler kısa süreli çalışmanın ardından yakaladığı yılanı doğaya saldı. - KARABÜK

Safranbolu, Karabük, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 01:32 Kaynak: İHA
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