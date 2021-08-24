İtfaiye ekiplerinin kurtardığı yavru kedileri duyarlı vatandaş sahiplendi - Son Dakika

İtfaiye ekiplerinin kurtardığı yavru kedileri duyarlı vatandaş sahiplendi

Elazığ'da itfaiye ekipleri, yangınlara müdahale etmenin yanı sıra kurtardıkları hayvanları da sahiplendirerek yüreklere dokunuyor

ELAZIĞ - Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 gün arayla mahsur kaldıkları yerden kurtarılan 2 yavru kediyi duyarlı vatandaş sahiplendi.

Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, 3 gün arayla kedi kurtarma operasyonu gerçekleştirdi. Mahsur kaldıkları yerde kedileri kurtaran ekipler, hayvanları itfaiye birimine getirdi. 10 gün boyunca burada kedinin tüm bakımlarıyla ilgilenen itfaiye personelleri, sosyal medya üzerinden hayvanları gören ve sahiplenmek istediğini belirten Tayfun Yıldız ile görüşerek yavru iki kediyi yeni sahibine teslim etti. Ekipler, Yıldız'a sahiplendirdikleri kedilerin takibinin yapılacağını aktardı.

Konuyla alakalı açıklamalarda bulunan Elazığ Belediyesi İtfaiye Amirliği Müdür Yardımcısı Selim Nazırlı, "Ayın 13'ünde ekiplerimiz alınan ihbar üzerine Olgunlar Mahallesi Elazığ Caddesi üzerinde bulunan kamu kurumunun bodrum katında mahsur kalan bir kedi ihbarı alıyor. Giden ekiplerimiz yavru bir kedi olduğunu orada annesini bulamayınca daha önceden de kurtardığımız ve sahiplendiğimiz kediler olduğu için buraya getiriyorlar. 2 gün sonra aynı yerden tekrar ihbar alıyorlar. Giden ekiplerimiz başka bir yavru kedi olduğunu daha görüyorlar ve kardeşi olduğunu anlıyorlar. Onu da buraya getirdiler. İki kardeş buluşunca tabiri caizse biraz boğuşma, güreşme ve hasbihal ediyorlar ondan sonra Tayfun kardeşimiz kedileri görünce sahiplenmek istedi ve bizimle iletişime geçti. Sağ olsun kendisi 2 yavru kediyi de sahiplenmek istedi. Biz de neden olmasın dedik ve kendisini davet ettik. Bugün nasip olursa 2 yavru kedimizi kendisine vereceğiz ve inşallah takibini de sağlayıp kendisi bütün bakımlarını üstlenmiş olacak" dedi.

"Hayvanları sahiplenmek çok güzel"

Hayvanların dilsiz ve kendilerini ifade edemeyen varlıklar olduğunu da aktaran Nazırlı, "Dolayısıyla kedi, köpek veya herhangi bir canlı olsun sahiplenmek gerçekten çok güzel. Zaten bizim Elazığ Belediyemizin Hayvan Hastanesi var bizim bakamadığımız üstesinden gelemediğimiz hayvanları oraya gönderiyoruz. Burada da 4-5 tane kedimiz, birkaç tane de kuşumuz var. Tabi bu hayvanlar hep operasyonla kurtardığımız hayvanlar. İnsanlarımız da duyarlı gelip sahiplenmek istiyorlar bizde elimizden geldiğince kendilerine teslim edip bakımlarına devam etmelerini sağlıyoruz" diye konuştu.

"Hayvanlarla aramız çok iyi"

Hayvanları hayatının her döneminde sevdiğini ifade eden kedileri sahiplenen Tayfun Yıldız, "Yavru kedilerimizi sosyal medya da gördük. Ekiplerimiz operasyon yapmış ve kurtarmıştı. Bu kedileri de itfaiye birimine getirdiklerini gördük, biz de bu sayede itfaiye ile sahiplenmek amacıyla irtibata geçtik. Sağ olsunlar bizi davet ettiler, buraya gelerek sohbet ettik ve kedilerimizi sahiplendik. İnşallah bunlarla başa çıkacağız. Hayvanlarla aramız iyi olduğu için hayvan bakmasına ve büyütmesine meraklıyız. Bu yüzden Elazığ Belediyesi İtfaiye ekiplerimize çok teşekkür ediyoruz" cümlelerini kullandı.