İtfaiye ekiplerinin tercihi "Millilerden asker selamı" oldu - Son Dakika
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İtfaiye ekiplerinin tercihi "Millilerden asker selamı" oldu

6 saat önce

Bitlis'te itfaiye ekipleri, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

İtfaiye ekiplerinin tercihi

Bitlis'te itfaiye ekipleri, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen ekipler, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde üç fotoğraf için oy kullandı.

Ekipler, haber ve yaşam kategorilerinde Sergen Sezgin'in "Şehitlere saygı" ile "Misafir flamingo", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğraflarına oy verdi.

Bitlis Belediyesi İtfaiye Müdürü Nazmi Olcay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Anadolu Ajansının her yıl düzenlediği fotoğraf oylamasına katıldıklarını belirterek, "Geçen yıl meslektaşımıza oy vermiştik. Bu yıl da haber, yaşam ve spor kategorisinden fotoğraf oylamasına katıldık. Tekrarının gelmesini temenni ediyoruz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, İtfaiye, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 01:58 Kaynak: AA
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