İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi faciayı önledi - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin, Çermik ilçesi Kuyu Mahallesi'nde 3 evde çıkan yangına zamanında müdahalesi faciayı önledi.

İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Çermik ilçesi Kuyu Mahallesi'nde dün gece 3 evde yangın çıktığı ihbarı üzerine teyakkuza geçti. Çüngüş, Çermik ve Ergani ilçelerinde bulunan 4 itfaiye aracı olay yerine sevk edildi. Mahalledeki 3 ev, bahçede bulunan samanlık ve odunlukta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi kontrol altına alındı. Ekiplerin, yangını, birbirine çok yakın olan evlere sıçramadan kontrol altına alması olası bir faciayı engelledi. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı yangın, sabaha kadar devam eden soğutma çalışmalarıyla söndürüldü.

İlk incelemelere göre yangının, kundaklama nedeniyle çıktığı değerlendiriliyor. - DİYARBAKIR